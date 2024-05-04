桃園市警察局目前規畫11處分局與派出所的新建與重建工程，預計今年會完成其中5件，包括已完工的龜山分局坪頂派出所及中壢分局仁愛派出所，另進行中的有桃園分局小檜溪派出所、大溪分局南雅派出所及中壢分局中壢派出所。

桃園市警察局表示，因有些分局及派出所廳舍過小及廳舍老舊的問題需改善，因此目前已規畫11處的單位須重建與新建，今年將有5件完工，包括坪頂派出所、仁愛派出所、小檜溪派出所、南雅派出所及中壢派出所。

警察局也說，預計明年八德分局八德派出所也將重建完畢，2026年大園分局草漯派出所及刑警大隊警犬隊將完工，2027年則是桃園區正光路警政大樓，2028年完成龜山分局文青派出所，目前皆依照期程執行中，並無進度落後的情形。

另警察局提到，楊梅分局因廳舍老舊關係目前也在規畫重建中，但須先找到分局可借用的場地，楊梅分局內部的歷史建築不會更動外，其餘老舊的部分會一併更新。

桃園市議員錢龍、張桂綿皆提出，蘆竹分局因腹地龐大，山鼻地區有新設派出所的需求，目前雖尚未命名，但仍在規畫內，南竹派出所及交通分隊也有需遷址的必要，因南竹派出所已承租該地20餘年，停車位置有限，連巡邏車都須向其他地方借停，盼南竹所重建地能納入中正北路重化區的機關用地。

桃園市議員黃崇真提到，青埔地區人口數逐年增長，截至目前涉及人數已超過4萬人，今年預計增加近8千人，因此青埔派出所的人力雖有稍微增加，但仍需再補充，目前的員警人數尚不夠應付青埔眾多的人口數。