準總統賴清德今出席《行動創新AI內閣-新閣策勵營》致詞感謝大家在國家需要的時候，願意共同承擔責任，有些閣員在專業領域有非常傑出的表現，且位居高位，正要享受生活的時候；尤其是不畏於立法院三黨不過半的勇氣，更是令人欽佩。

賴清德致詞時指出，內定行政院長卓榮泰特別描述內閣的特性，他深有同感。新政府的內閣閣員有超過一半以上是無黨籍，這表示是跟社會取才，不分黨派；新的閣員超過80%，代表希望為台灣的社會注入更多更新更有力的力量。

賴清德還提到，有些閣員在專業領域有非常傑出的表現，且位居高位，正是享受生活的時候，但願意放下享受，承擔責任。

他還特別點出「三大祕」為例，總統府祕書長林佳龍轉任外交部長、國安會祕書長顧立雄接任國防部長、行政院祕書長李孟諺接任交通部，可以看出每一位閣員願為了更好的台灣，放下小我成就大我。

賴清德表示，他很感謝卓榮泰在非常的短時間召集，為新政府下了一個很好定位，就是「行動創新內閣」。