0403花蓮地震，行政院日前通過「0403震災復原重建方案」，總經費約285.5億元，但國民黨團總召傅崐萁認為，應該再擴編至400億元，民進黨立委林俊憲批評，同一件事的花費，短短兩周暴增267％，「這不就是國民黨最擅長的傳統技能：惡性通膨嗎？」

林俊憲表示，4月19號，國民黨提出的震災特別條例，在藍白優勢下逕付二讀表決通過，預算是150億；4月23號，傅總召覺得150億不夠，需要300億；5月3號，傅總召覺得300億還是不夠，需要400億。

林俊憲說，聰明的大家，幫傅總召算一算，到5月底會期結束前，會變成多少錢呢？1000億？2000億？同一件事的花費，短短兩周暴增267％，「這不就是國民黨最擅長的傳統技能：惡性通膨嗎？」

林俊憲指出，提醒一下國民黨，現在不是1948年，國家預算的單位可不是什麼廢紙金圓券，也不是4萬換1塊的舊台幣，每一塊錢都是人民納稅而得、實實在在有價值的新台幣，不可能像你們當年一樣隨便印隨便花的，懂嗎？