賴政府將於520上台，在教育部新人事方面，目前最受關注的是台大電機系教授葉丙成內定出任政務次長，教團多質疑他缺乏實務經驗，憂心這起任命案恐成為「高教圈土石流」。北一女中教師區桂芝在接受本報採訪時表示，葉丙成長年推動的「翻轉教學」，確實引起不少質疑，至於是否適任政務官，「給他機會，觀察一下」，就任後再評論。

區桂芝提到，葉丙成曾赴北一女中宣講「翻轉教學」，當時他呼籲老師們，「不要說這麼多」，讓學生自行思考與討論就好，強調把學習權還給學生，也鼓勵老師們自行錄影，在課堂分享錄好的影片即可，「老師在上課時不用說這麼多」，但高中老師多半缺乏如此備課經驗，他便引導老師，錄影時可倒杯小酒微醺、輕鬆講課，面對鏡頭便能侃侃而談。

區桂芝說，她並不反對「翻轉教學」，只是這套教學方式不適用於每節課堂、每個科目，必須在具備先備知識足夠的前提下，才能達到翻轉引導思考的效果。

區桂芝強調，無論是高中還是大學，「翻轉教學」均較適用於高階教學層次，「學生如果基礎不夠， 先丟東西給他翻轉，一定會頭昏腦脹。」

至於如何看待葉丙成將擔任教育部政次，區桂芝直言，葉過去的主張，確實引起不少質疑，但至職務合適與否，「給他機會，觀察一下」，就任後再評論。

課綱「去中化」主要掛勾民進黨意識形態，區桂芝以國文課為例，她讀書時的文言文60篇，30年前教書時開始施行教改，只剩30篇，108課綱上路後僅剩15篇，即便是明星高中如北一女中，都時常看到學生在寫作時，將成語張冠李戴的現象。

區桂芝也說，課綱「去中化」衝擊不只存在於學生端，她就讀研究所在職班時，也看到不少已在高中任教的年輕老師，不只口語表達詞不達意，碩博士論文寫作能力更是嚴重下降，指導教授都會先要求他們在完稿前，先請身邊擔任國文老師的同事先校稿。另外則是新聞標題也常出現無法精準表達文意的現象，這些都是長期教改以來，國文課時數刪改所導致的負面成果。

區桂芝提到，面對這些教育問題，當然希望新政府主動改變，但想必是不容易，因此團隊老師將持續向在野黨呼籲，同時靠自己的力量，激發更多民間聲浪，讓社會正視。

本報記者嘗試聯繫葉丙成，目前尚未獲得回應。

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