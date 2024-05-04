市府農業局表示，希望能讓北部的消費者了解新鮮直送台南蚵的鮮美。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

南市區漁會本周末在台北希望廣場辦理台南蚵品牌標章推廣行銷活動，今天漁業署副署長陳建佑及台南市政府農業局主祕吳威達共同示範夏日鮮蚵料理小教室，讓台北的消費者對台南蚵有更深一層的認識。

南市區漁會這幾年來配合漁業署及台南市政府農業局積極推廣在地養殖溯源認證，為在地蚵農拓展通路，讓台南蚵品牌在市場上穩占一席之地，今日北上至希望廣場販售，就是希望能讓北部的消費者了解新鮮直送台南蚵的鮮美。

農業局說，今天除了鮮蚵蚵肉外，並推出由全國模範漁民陳正偉養殖的家用獨享版帶殼盒裝牡蠣，現場更邀請美食家老師徐仲分析蚵肉及帶殼牡蠣的料理食用方式，南市區漁會也於現場開放預購登記，透過宅配訂購運送，讓消費者在家也能吃到產地直送的新鮮牡蠣。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，近年來市場上出現許多境外牡蠣混充本土牡蠣販售，要破局首先就必須建立在地品牌，感謝農業部漁業署及台南市政府積極推動，建立出「台南蚵」的牡蠣標章，讓南市區漁會轄下漁民所生產的優質牡蠣可以在配合水產品溯源申請機制下得以擁有品牌身分，也讓消費者可以選用國產牡蠣食材。