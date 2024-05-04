「遠雄琉蘊」攜手台中國家歌劇院，共同打造獨有的七期藝術生活圈，規劃一系列藝文展演活動，提供禮遇VIP專屬包廂。（王莫昀攝）

王莫昀／台中報導

遠雄集團全台布局，近年推案主戰場更集中火力在台中，除了深耕台中港10年，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區，近期也在14期有土地的布局，2024年於台中推出6大個案，西屯區即占逾200多億，北屯、清水也有近百億元的量體。

遠雄房地產表示，除了重磅建設題材多元，加上產業園區引資加碼，科技走廊帶動人口紅利持續升溫下，看好未來區域發展，將持續購入北屯、南屯、西屯等區精華地段，滿足客戶住的需求，追求獲利最大化。

遠雄4日並宣布正式推出「遠雄琉蘊」攜手台中國家歌劇院 共同打造七期藝術生活圈。「遠雄琉蘊」，坐擁七期最具國際焦點的市政北七路黃金門牌，位於新光三越、歌劇院、秋紅谷環抱的黃金三角核心地段。

「遠雄琉蘊」全案總銷112億。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，該案位居正北七期優越的地理位置外，是七期黃金三角內唯一規劃33~45坪的稀有「新坪種」產品，並配備豪宅都罕見的27層高空泳池，掀起七期豪宅客圈討論熱度

「遠雄琉蘊」為遠雄集團進軍七期超級蛋黃區的重要代表，開案之初即一舉打響頂端市場能見度，並以單坪88.49萬創下七期預售最高價。

此外，「遠雄琉蘊」攜手台中國家歌劇院，共同打造獨有的七期藝術生活圈，共享頂級藝文饗宴，也規劃一系列藝文展演活動，提供禮遇VIP專屬包廂。

七期土地稀缺炙手可熱的情況下，在深入了解市場需求，遠雄採取了輕盈入主七期的總價門檻策略奏效，吸引自營商、企業二代、七期二代、科技業、醫療業買方青睞。「以高樓層四房戶型，全數南向鳥瞰歌劇院和城市天際線視野，最為搶手。

「遠雄琉蘊」還攜手米其林一星餐廳Sur的主廚林宜佾華，以建案核心價值「琉光飛瀑」為靈感打造獨家米其林下午茶套餐。