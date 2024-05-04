地緣政治風險遽增，各國紛紛加入軍備競賽行列。專家指出，美國每年軍費近9000億美元，是中國大陸的3倍、俄羅斯的10倍，但如此驚人的國防預算，仍然無法在軍事上主宰世界秩序，並反問，美國能否只靠武力在印太地區遏制中國？美國能否同時對抗中國和俄羅斯？

國防和國家安全作家卡斯（Harrison Kass）在美國《國家利益》（The National Interest）雙月刊網站撰文表示，美國每年在國防上花費近9000億美元（約台幣29兆元），與此同時，中國作為最有希望與美國平起平坐的競爭對手，擁有全球資金第二充裕的軍隊，每年的國防支出不到3000億美元。

而長期被説成美國最大威脅的俄羅斯，每年國防支出不到900億美元，僅為美國國防預算的十分之一。在全球200多個國家和地區，沒有一個的國防支出接近美國水準。

儘管美國每年軍費上看1兆美元，但仍無法在軍事上主宰世界秩序。沒錯，美國擁有世界上最強大的軍隊，有能力同時部署多條戰線，可是仔細想想，美國能否只靠武力在印太地區遏制中國？美國能否同時對抗中國和俄羅斯？

美國想在全球範圍內真正落實自己的願景，恐怕缺乏相應的實力，實現這一目標就需要更多軍費，從某種意義上說，美國目前的軍事經費水準是不夠的；然而，增加支出是不負責任的行為，在目前支出水準仍然不足之際，減少支出可能是最合適的選項。

任何軍隊的首要目標都應該是維護本國公民安全，而美國軍隊若想保護美國公民的安全，幾乎不需要付出太多代價。因為美國本身幅員遼闊、資源豐富，西部和東部邊界各有海洋緩衝區，為美國與其競爭對手之間設下了數千英里的護城河。

此外，美國以南和以北都是一些較弱的國家和友邦，在整個西半球都如此。當然，美國國內擁有槍支的人數遠超過世界上其他任何國家。總而言之，美國很安全，美國的領土完整基本上沒有受到威脅，這與投入多少軍費沒有關係。

如果美國確實希望改善國內治安狀況，那麼資金應該直接運用在美國海岸警衛隊、交通安全管理局、海關與邊境保護局等國內安全部門，而不是航空母艦、海軍陸戰隊遠徵隊和隱形轟炸機。

文中提到，即使美國也會遭遇資源受限的情況。把錢花在軍事上，其他地方的經費需求就受到排擠，例如，醫療保健、教育和打擊猖獗的毒品危機都需要花錢，還有無家可歸者危機、基礎設施建設、清潔能源替代品、半導體等。只是舉這些例子，做任何事情都需要花錢。

作者說，以他居住的美國大城市為例，年度預算是70億美元，但這筆錢不足以解決我們城市所面臨的最迫切的問題，如遊民、犯罪、交通執法、消防和警察部門開支等，這樣的例子不勝枚舉。只需從8500億美元軍費中挪出一點資金，就能徹底改變我們城市和數十萬美國公民的處境。