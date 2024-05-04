男子阿國（化名）是國小女童小萱（化名）的美術社團老師，竟在2022年某日上午在美術教室內，趁四下無人之際，違反其意願，正面環抱摸臀後，還摸下體予以指侵得逞，還警告不得將此事告知他人。事後小萱母親發覺怪怪的，追問後小萱才告知實情，母親不捨小萱受到侵犯，帶著她去警局提告。

法院審理，阿國辯稱，他沒有把手指伸到小萱陰道內。辯護人則辯護稱，依據鑑定報告，小萱陰道並無與阿國DNA相符的生物跡證，無直接證據證明，阿國有指侵小萱。另萬，該校性平會的調查報告，也認阿國僅有猥褻。綜合上述，阿國應無做出強制性交行為。

法官認，案發時小萱僅剛滿10歲，若非親身經歷，而確有遭阿國為性交行為，以她的性知識及經驗均處懵懂青澀程度，理應無法憑空編撰，也難以如此詳細描述，足認小萱指控有遭阿國以手插入性器，應屬實在，而非憑空杜撰。

法官考量，學校性平報告的訪談者，在訪談阿國後，對於「阿國有將手指頭伸到小萱的陰道裡面」，這個關鍵問題卻未再向小萱確認，且對於阿國提及「我覺得應該沒有完全伸進去」等詞，未說明不予採認的理由，該性平會報告僅認定阿國有「猥褻行為」，卻也無從做出有利於阿國之認定。

法官審酌，阿國身為小萱的老師，本應盡其身為人師之義務，竭盡心力關懷、教育，然竟罔顧學生家長對他的信任，為圖一己私慾之滿足，予以強制性交得逞，且犯罪後仍未坦認其犯行，也未與小萱及其家屬和解。日前依法宣判，阿國依犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑10年。可上訴。

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