下半身大小是許多男性很在乎的事，然而，泌尿科醫師陳忠佐表示，隨著年齡增長，男性的睪固酮水平自然下降，會導致小弟弟粗度有所減少，不過，只要使用得當就不用太擔憂。他指出，除非是因個人、伴侶期望導致信心缺失，或先天性陰莖粗度不足，可於諮詢專業醫師後，考慮進行陰莖增粗手術。

醫師陳忠佐在個人粉專發文表示，隨著年齡增長，男性的睪固酮水平會自然下降。睪固酮是維持性器官健康和功能的關鍵荷爾蒙，其降低會影響陰莖的血液流量和組織健康，從而造成粗度減少。

陳忠佐接著說，老化過程中的血管變化如血管硬化或血流減少，都會對陰莖血流產生不利影響，使勃起時不再那麼充血，導致粗度減少；還有像是不良生活方式、肥胖、脂肪累積等因素，也都可能造成陰莖粗度隨著年齡增加而逐漸降低。

至於一般台灣男性的陰莖尺寸大概在哪個範圍？陳忠佐指出，台灣成年男性陰莖在勃起時的平均長度大約是12～16公分左右，陰莖直徑平均約為3～5公分之間。他表示，陰莖尺寸在合理範圍內，只要使用得當，其實都足以讓女性達到性高潮，無須多慮。

然而，陳忠佐提到，有些男性會對自身陰莖大小感到不滿意，出現焦慮和自我形象問題，進而影響到性生活品質；或伴侶對性生活的期望也可能對個人造成壓力，在此情況下，可考慮進行陰莖增粗手術來緩解期望造成的壓力，提高親密關係的滿意度和質量。

除此，陳忠佐說，有些患者因先天性遺傳、荷爾蒙水平不足等問題，導致生殖器發育不全以及天生陰莖粗度不足，當其尺寸過小可能會影響性生活質量，使得性交變得困難或難以滿足，此時也可以在專業醫師的評估下，進行陰莖增粗手術。