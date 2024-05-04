除了淨灘以外，同時也在新莊十八份坑溪淨溪。（新北市環保局提供／呂健豪新北傳真）

新北市環保局今（4）日舉辦春季聯合淨溪灘活動，地點包括金山區磺港金青沙灘、新莊區十八份坑溪及新店區溪灣潭等，活動吸引在地民眾、機關學校及民間企業團體超過800人響應，共清出2359公斤垃圾及884公斤資源回收物，用實際行動愛地球。

環保局長程大維表示，新北市長期建立多元夥伴關係來守護乾淨海岸環境，包含與海岸管理單位建立海岸管理溝通平台、推動民間自主淨灘、成立淨灘合作社免費提供民眾淨灘工具等。

今年度第一季新北市已舉辦179場淨灘活動，共有超過9000人響應，清理出的垃圾及資收物分別為21公噸及5.3公噸，總重等於6.5頭亞洲象的重量，而新北市轄內海岸目前也有63個單位認養，總長度達23公里。

環保局說明，本次淨灘活動除了有在地金山區公所、里長、環保志義工、海巡署第二岸巡隊及台灣電力公司第二核能發電廠外，還有學校、企業團體參加，而金山區在地的15個行政里更共同認養了磺港金青沙灘及金山水尾漁港停車場前沙灘，每年均會號召里民及環保志義工進行2次以上的淨灘活動。

另外，新北市各河川巡守隊除了平時巡檢及通報勤務外，也定期辦理淨溪活動，像是新店崇光社大水環境巡守隊、新莊水環境巡守隊及新北產業園區服務中心水環境巡守隊等，共同清理河川廢棄物，讓河川及沿岸變得更乾淨。

環保局補充，根據2023年執行國際淨灘行動（International Coastal Cleanup，ICC）海洋廢棄物監測調查，前5名常見的海洋廢棄物為寶特瓶、漁業浮球與浮筒等漁業用品、塑膠瓶蓋、非食物瓶蓋與容器及打火機，顯見落實減塑、不塑習慣的重要性。

環保局也在本次春季淨灘活動延續「無痕淨灘」原則，不搭建一次性舞台、不額外製作活動背板、不提供一次飲用水杯，在活動當中落實減塑，響應「2024新北環境季─多一塑不如少一塑」主題。

環保局呼籲，民眾從小小的生活習慣改變開始，自備環保袋及環保餐具、減少一次性塑膠產品的使用，就是落實源頭減量的第一步，就能為改善海洋環境盡一份心力。