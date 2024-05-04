余天二女婿陳鑒日前因擔任車手頭遭捕，心急的余天想將2個外孫接回家照顧，未料一度失聯、找不到小孩，今（4日）最新消息為外孫已經在中午回到家中，余筱萍跟余祥銓看到外甥都相當興奮，緊緊擁抱對方。

余祥銓稍早在臉書分享外甥們幫忙餵奶、他女兒小元寶玩的影片，他還模仿小元寶的語氣說：「姐姐哥哥來陪我玩，好開心」，感覺得出他內心的喜悅。

此外，余天今早表示，為了後續小孩的照護，他已經跟律師約好在下周一討論後續處理狀況。