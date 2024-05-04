擔任屏東家扶中心寄養媽媽16年的陳秀梨，帶著「善的循環」信念加入屏東家扶中心寄養媽媽行列，照顧過14位寄養童，超越血緣的愛，讓她獲得今年屏東縣政府模範母親表揚。

陳秀梨說，16年前在廣播中聽見「打開家門、讓愛住進來」這句話，深烙在心中，與先生高振鋒討論後，決定一起受訓成為寄養家庭。

陳秀梨只要接到社工電話，知道有孩子需要幫助，二話不說就接下照顧寄養童，這些孩子以國小高年級以上居多，大孩子心裡有許多的設防。陳秀梨表示，要和這些孩子相處，一定要先和他們「博感情」。

陳秀梨說，寄養生活有時會令人生氣抓狂，也有令她心疼與窩心的感動。曾有一位寄養少年使用陳秀梨的電腦，因好奇而進入色情網站，結果電腦被植入勒索病毒。除了花錢解鎖外，陳秀梨也學習理解寄養少年的身心需求，並一起和孩子認識網路安全及法律知識。

另位寄養童面臨學測的重要關頭，雖被縣府評估可返回原生家庭，但在升學歷程中的重要時刻，轉換生活環境勢必影響寄養童的學習，寄養童也期待考完學測再返回原生家庭，陳秀梨與社工討論返家的時間點，讓寄養童在寄養期間完成升學考試。

家扶中心社工說，陳秀梨生性樂觀、堅強，對於教育孩子有許多想法，也願意化為實際行動，為寄養童製造不同的經驗，陳秀梨會為寄養童報名各種活動，開闊寄養童對世界的視野，也因為陳秀梨的付出，許多寄養童長大後，會回到寄養家庭感謝陳秀梨的照顧，並發現孩子們將寄養媽媽帶給他們的經驗，傳承給自己的家人或下一代，成為「善的循環」。

54歲的陳秀梨與高振鋒夫婦育有2女1男，女兒都已成年，長子就學中。在擔任寄養家庭的路上，陳秀梨感謝先生高振鋒一路的支持與陪伴，她回顧16年的寄養家庭歷程，感謝14名寄養童華麗、閃亮了整個家庭，讓一家人看見自己本身具備的能量，也繽紛了更多寄養童的人生。