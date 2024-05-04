廣達（2382）今（4）日舉辦36週年慶家庭日活動，董事長林百里致詞時表示，廣達有三大優勢，即是超超前研發、精準行銷和生產韌性，這是廣達成長的原動力；而今時今日廣達的股價與業績，是36年來一步一腳印、一年又一年累積沈澱而來，不是偶然得到的，我們並不是「暴發戶」。

林百里回憶，從36年前廣達剛成立之初，就立志要不斷升級。當時生產NB很辛苦，也乏人問津，我們是從零開始，只能自己摸索、開發新的製造技術；當初設定是一年生產100萬台NB，如今去年已達到5000萬台；而這也說明廣達在成立之初就秉持超前研發精神、還有製造的韌性。

林百里進一步指出，到了2000年，看到了運算無所不在的趨勢，廣達計畫要生產伺服器、發展雲端，當時也沒人相信，只能悶著頭繼續做；後來成功做出產品，又靠著精準行銷找到了北美四大雲端客戶。這是一波很成功的升級，讓廣達從NB製造轉為製造伺服器。

接著，2016年，在AI尚未掀起熱潮之時，廣達又定調要進軍AI相關雲端、伺服器業務。林百里強調，這又是一次超前研發和精準行銷，做出符合客戶需求和原則的產品，最後轉化為廣達的營業額和利潤。