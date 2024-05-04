聯發科在蔡明介董事長的帶領下，經過 27 年的深耕，已成長為全球第五大 IC 設計公司。面對AI帶來的成長機會，蔡明介也在數年前就開始布局，使聯發科技今日在AI裝置端、AI 雲端和連網裝置和雲端所需的連網技術都有很好的市場地位。

聯發科技在蔡明介董事長的帶領下，經過 27 年的深耕，已成長為全球第五大 IC 設計公司。面對AI帶來的成長機會，蔡明介董事長也在數年前就開始布局，讓聯發科技今日在AI裝置端、AI 雲端和連網裝置都有很好的市場地位。

蔡明介表示，很幸運能在早期加入半導體產業，並從台灣參與全球半導體產的業轉型。

而半導體的持續創新，將高品質的各類電子產品帶到更多先進與新興的經濟體，讓廣大消費者受惠。

「我很榮幸能參與這段旅程，也非常感激有機會與許多同事、合作夥伴、客戶和業界同儕一起工作，並持續創新，也感謝我的家人一直以來的支持。」蔡明介強調，將持續促進AI工具在聯發科技集團內部的導入，提高內部生產力；並帶領聯發科勇闖AI時代。