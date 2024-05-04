韓國人氣女團aespa自1月在台北舉行過專輯簽售會和受邀參加尾牙後，讓台北MY（官方粉絲名）頻敲碗她們可以台舉辦演唱會，之前也公布新一輪的世界巡演將於8月10日在林口體育館開唱，讓粉絲又驚又喜，這也是她們出道4年首次正式來台舉辦專場演唱會。

aespa是韓國SM娛樂推出的新生代女團，由Karina、Giselle、Winter、Ningning共4名成員組成，出道以來就以獨特的世界觀、前衛的團體概念，不僅每人都有超高顏值，也有極佳的唱跳實力，收穫大批粉絲。她們在YouTube上每首MV觀看次數都超過1億，是當代超人氣女團。

「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： PARALLEL LINE in TAIPEI -」票價圖公開。（iMe TW提供）

aespa在時尚方面也非常出色，不少精品紛紛選擇團體及其成員作為該品牌的宣傳大使和代言人。這次台北場的演出日正好是七夕情人節，也讓這場活動更具意義。

「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： PARALLEL LINE in TAIPEI -」將於8月10日（六）晚間7點在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉行，票價分為6,888／6,600／5,800／5,200／4,800／3,800，門票將於下週六（11日）下午1點在拓元售票系統開賣，更多詳情請洽主辦單位iMe TW官方臉書。