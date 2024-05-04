80年代相當流行靈異節目，民眾又怕又愛看，一名網友表示，小時候看過各種靈異節目，常常被嚇個半死，不過現在似乎不再流行這類節目，好奇是什麼原因。話題引發討論，許多網友一致認為，現在生活上有太多事情比鬼故事還恐怖，「現實世界光怪陸離的事更多，連鬼都怕。」

一名網友在批踢踢發文回憶，小時候電視上有不少靈異節目，像是《玫瑰之夜》、《台灣靈異事件》、《鬼話連篇》、《福州伯講鬼》，還有日本的《USO？！JAPAN》等。

原PO表示，節目中有各種靈異照片、都市傳說，小時候看都被嚇到不行，不過現在電視上似乎都沒有靈異節目，好奇「為什麼不流行了？」

話題掀起熱議，許多網友直言，現在生活中有太多事情比鬼故事還恐怖，大家見識過更多比鬼可怕的東西了，「現實比靈異還離奇」、「根本沒那麼多鬼，況且人比鬼更可怕。」

也有網友認為，現在只是換個平台播放而已，YouTube上還是有些靈異節目，「變成YouTuber說書，像是陳為民、老王 、微疼等頻道」、「網路直播很多人訂閱花錢在看。」