員警巡邏不只守護治安，也能在關鍵時刻及時救命！高雄市前天（2日）下午3點，於新興區七賢一路與復興一路口，一輛計程車司機見到巡邏員警經過，下車拍打車窗求救，原來車上所載乘客癲癇發作急需送醫，警方立刻開道護送至醫院急診室，10多分鐘路程3分鐘就趕到，所幸該名乘客經醫師處置後狀況已恢復穩定。

據了解，該名計程車51歲蔡姓司機，載46歲莊姓乘客原本就患有慢性疾病，與75歲莊男母親原欲前往高醫做定期檢查，沒想到還在距離醫院仍有10多分鐘的七賢一路與復興一路口，莊男突然癲癇發作，把莊男母親與蔡姓司機嚇一大跳。

蔡司機想將莊男加速送往醫院，苦於卡在車陣中動彈不得，正好碰見新興分局中正三路派出所巡邏員警在同一路口停等紅燈，立即下車拍窗求救，中正所警組副所長王勝輝、警員陳正忠見狀，立即協助鳴笛開道護送蔡男車輛前往高醫急診室，原本10多分鐘的車程，於短短3分鐘即順利抵達。

莊男送往急診室後，經醫師緊急處置，狀況已恢復穩定，莊男母親頻頻感謝警方協助，新興分局表示，民眾有需要都可尋求警方協助，也稱讚中正三路派出所員警秉持熱血助人精神，深獲民眾肯定。