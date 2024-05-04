一名女網友分享，搬到男友家，和男友爸媽同住，男友媽卻老是看她不順眼，某天早上她穿著一件T恤和內褲就到客廳吃飯，怎料卻被男友媽撞見，對方氣得狂念她10分鐘「為何在家不穿內衣和褲子？」讓她覺得莫名其妙，要求男友可以將媽媽趕出去，讓網友全部看傻。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，剛搬到男友家時，男友家人對她很客氣，但沒多久男友媽就變了，某天早上她穿著T恤和內褲到客廳吃早餐，男友爸媽剛好買菜回來，下秒男友媽就瞪她說「為何不穿內衣和褲子？」接著就狂念她10分鐘，讓她覺得莫名其妙，而男友爸爸則全程都沒說話。

女網友喊冤表示，她以為家裡沒人，才隨便穿就到客廳吃飯，沒想到會撞見男友爸媽。不過男友媽媽經常趁著男友不在「對她大小聲」，但只要男友一回到家，男友媽就會變成一副好媽媽的樣子，讓她看了覺得很噁心，也忍無可忍告訴男友「如果你媽受不了我，就請她搬出去！」

女網友指出，男友總說會找時間和媽媽溝通，但整件事情遲遲沒下文，讓她超火大，只能上網求助網友們，到底有什麼方法可以讓男友媽媽離開這個家呢？

貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，該走的應該是原PO。「乞丐趕廟公的概念，那是男友家，不是你家」、「好像是妳搬去人家家裡住，房子是妳男友的嗎」、「這是想要鳩佔鵲巢」、「不穿內衣和褲子，在別人家跑來跑去，我會不太好意思」。由於整篇文章實在太瞎，也有網友懷疑該不會是創作文。