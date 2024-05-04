味全龍3日成為中職第1支使用PitchCom（投捕無線加密通訊設備）的球隊，投手艾璞樂認為會對中職帶來正面影響，讓投手在接收指令後有更多時間去做準備；總教練葉君璋也分享觀察實戰後的心得。

為了加快比賽節奏中職今年啟用多項新制，其中1項就是開放各隊使用PitchCom，不過礙於金額昂貴，開季第1個月都沒有球隊使用，直到3日賽前味全龍正式向聯盟報備，成為中職第1支使用這項系統的球隊。

龍隊本週拿到設備，先在練習時進行試用，昨天則是首次在比賽中正式使用，發射器配戴在捕手吉力吉撈・鞏冠右膝護具上，投手艾璞樂的接收器則是在帽緣。

葉總點出2大使用心得，「第1，我覺得需要時間適應，第2個重點，沒辦法特別節省時間。我的結論是，壘上有人時，25秒再用會有比較好的效果。」他也認為，PitchCom當初設計來應該不是為了縮短時間，而是避免被偷暗號。

由於PitchCom是透過預錄好的語音進行溝通，昨天龍隊是由捕手發出暗號、投手接收指令，但如果投捕暗號沒辦法達成共識時，一來一往聽指令所耗費的時間反而會更多，葉總認為，或者讓投手配戴發射器，反過來使用也是可行方案，並點名若是伍鐸的話應該不錯，他知道要自己要怎麼投球。

「但我覺得二壘有人的話就很有幫助，能避免偷暗號，但如果壘上無人的話，其實用傳統比暗號的方式會比較快。」葉君璋認為，PitchCom確實有待來幫助，但還需要一些時間摸索，找尋最佳使用方式，「我們真正用才2、3天，所以還需要一些時間。」