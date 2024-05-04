彰化縣一名凃姓男子在擔任員警期間，不阻詐，反而還加入詐騙集團，除提供帳戶供集團運用，並擔任取款車手，將詐團詐騙所得贓款，以網路轉帳或至自動櫃員機提款方式，交付給詐騙集團成員，9名受害者被詐損失超過百萬元，凃男僅從中獲取1萬7000元，案發後，還被記2大過免職，彰化法院判處2年9月徒刑，凃男事後賠償金額更超過犯罪所得。

判決書指出，凃男於2022年7月，加入自稱「蘇格蘭銀行經理」及自稱「DR.KHUNG CHAN CHEE」（綽號「老總」）、楊男（已死亡）所組成的詐騙集團，擔任提供帳戶及取款車手職務。

吳女等9人誤入騙局，被詐總金額148萬2000元，9人在2022年7月至9月間，先後匯款至凃男的4個金融帳戶內，金額從4000至25萬元不等，隨後凃男經轉帳、提領現金等方式，將贓款交付給楊男，由楊男換成美金，匯款到國外，以製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得真正去向。凃男從中獲得共計1萬7000元之報酬。

被害人發覺受騙報警，由警方循線及調閱相關自動櫃員機監視器錄影畫面，卻意外發見兇手竟是「自己人」。檢方偵查期間，凃男否認有詐欺犯行，辯稱他也不知道遭利用，直到帳戶遭警示，才知自己也被騙。

法院審酌，凃男擔任警察人員，顯然對於現今詐欺猖獗之狀況非常清楚，明知詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，仍貪圖利慾、以身試法，擔任提供帳戶、車手取款、轉交贓款之工作，考量犯後於審判中自白坦承犯行，並已與吳女等6人達成合解，依犯3人以上共同詐欺取財罪，共9罪，判凃男1年2月至1年7月不等徒刑，應執行有期徒刑2年9月。

彰化警方表示，警局於偵辦詐欺案件時，發現前交通警察隊55歲凃姓員警自111年7月起，因投資虛擬貨幣遭詐騙集團實施詐欺蒙受經濟損失，後又因提供帳戶，遭詐騙集團利用作為人頭帳戶涉案，主動介入調查，並報請檢察官指揮偵辦，凃員經移送地檢署後，本局斷然將凃員予以1次記2大過免職淘汰。