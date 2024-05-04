行政院長陳建仁4日率行政團隊到南投草屯鎮視察「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫：草屯淨水場新建工程」。（馮惠宜攝）

行政院長陳建仁今（4日）率經濟部長王美花等人視察「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫：草屯淨水場新建工程」，南投縣副縣長特別為地方發聲，直指南投縣自來水普及率偏低，建議中央長官多多關愛南投縣；陳建仁致詞時未正面回應，但承諾讓鳥嘴潭變成觀光休憩中心、南投的地標，讓民眾看到南投人對中部地區水源的供應的愛心。

自2021年中部發生百年大旱，水利署為因應極端氣候對供水造成的風險，投入123.6億元展開「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫」，包括5座人工蓄水池，以及草屯、鳥嘴潭2座淨水場，2022年11月開始第一階段供水9萬噸，今（2024年）隨著草屯淨水廠完工，5月進入第2階段供水每日供水量提升至14萬噸，預計到明年底鳥嘴潭淨水場完工後，可日供應25萬噸水，其中4公噸供草屯地區，21公噸供彰化地區使用。

陳建仁4日與王美花到草屯視察草屯淨水場新建工程，王瑞德代表縣府出席，他說，鳥嘴潭人工湖每日25萬噸供水，只有4萬噸留在草屯，21萬噸送到彰化，南投人幾10年來抱著所有山川大地要全民共享的概念，但全國自來水普及率近90％，南投因高山林地多，供水成本高，自來水普及率不高，如中央短時間沒辦法做延管工程的投資，建議對簡易自來水的補助能加大，讓不同地區居民接受到簡易自來水，有一定水質標準的監控。並建議，鳥嘴潭人工湖周遭可以進行綠毯計畫、持續綠美化，取得民眾對政府的信任以及對水庫建設的喜愛。

陳建仁肯定南投縣為讓水資源互相調度更好，充分表現仁慈、互助的精神；他說，台灣以前有地下水超抽的現象，地層下陷嚴重，除了會導致淹水致災以外，對高鐵營運也有影響，所以中央核定雲彰地區地層下陷具體解決方案，鳥嘴潭工程就是其中之一，草屯浄水廠也是該計畫之一，謝謝施工團隊的努力。

陳建仁表示，鳥嘴潭綠化部分現在在進行，未來將變成觀光休憩的中心，讓它變成南投的地標，讓更多人看到南投對中部地區水源的供應的愛心。他也說，該工程在3月27日就達到最大設計出水功能，進度提前3個月，謝謝台水、所有工程團隊以及各單位努力下，草屯淨水廠才能完工，穏定供水，提供質優量足的水，帶動地方發展。