八點檔男星林佑星，與小18歲老婆小妏於2019年再婚，去年10月迎來小女兒阿朵，沒想到才6個月大的她，日前突然身體抽搐、臉跟嘴唇接連發紫，一度失去反應，好在後來逐漸恢復意識，才讓夫妻倆放下心中一塊大石頭。

林佑星老婆小妏表示6個月大的女兒，日前到診所打六合一疫苗，起初副作用出現些微發燒的狀態，沒想到女兒晚上睡到一半時，突然全身不斷抽搐、兩眼發直，後來甚至毫無任何反應，臉跟嘴唇更是逐漸發紫，夫妻倆看到這幕嚇得趕急撥119叫救護車，好在救護人員抵現場前，小女兒已經逐漸恢復意識，而到醫院接受一連串檢查後，醫師診斷出為熱痙攣。

林佑星小女兒送醫檢查後，診斷出為熱痙攣。（圖／ IG）

小妏指出熱痙攣常在網路文章看到，不過實際發生還是會被嚇死，她指出罹患此症狀不僅要留院觀察，還得檢查血液尿液，甚至得確認發燒原因及熱痙攣的類型，雖然女兒入院後就沒有再發燒，不過還得經過幾天檢查才能確認沒事，而她也心疼表示：「只是看那小手插著針在固定板上，怎麼看都叫人心疼」。

林佑星老婆相當心疼女兒住院治療。（圖／ IG）

對此，網友紛紛留言關切：「一切平安健康，爸媽都辛苦了」、「願阿朵能快快早日康復平安～喜歡看她笑笑開心樣子」、「阿朵趕快好起來回家喔」、「寶寶熱痙攣真的會把爸媽嚇到心臟停掉」。