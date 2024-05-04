朱智勛和韓孝周在Disney＋科幻懸疑韓劇《支配物種》中，上演保鑣與女霸總的亡命戀，日前接受本報視訊專訪，被問及會想給作為職員朱智勛的表現打幾分時，韓孝周笑說「滿分100分的話那我可能給他120分，首先長得很帥嘛，所以光是視覺上就看起來非常好」，朱智勛聽到後立刻回「那就希望這麼好的評價能反映到我的年薪囉」，相當幽默。

2人雖然是首度攜手主演作品，但其實早在2006年前就一起拍過廣告，因為當時都才出道3年，韓孝周笑說「我們都還很像小孩子」，如今各自擁有多部代表作，再度交手感覺自然很不同，朱智勛憶起初次合作，「記得孝珠還未成年，是個青澀可愛的妹妹，而這次她飾演集團會長，我立刻感受到那股強大的氣場，完全不一樣，真的好神奇」，韓孝周則感謝朱智勛不論是18年前或是現在都給予自己相當多的幫助，「雖然2次的氛圍不太一樣，但有他在非常踏實，拍攝過程都很愉快。」

《支配物種》是朱智勛和韓孝周首部合作的戲劇作品。（Disney＋提供）

朱智勛在劇中飾演有著暗黑過往的前任軍官「禹採耘」，被派到韓孝周身邊擔任臥底，不過卻像忠心的獵犬般捨命保護對方，他說為了飾演文武雙全的超強保鑣，事前做了不少重訓，讓自己體格變壯，而眾所皆知保鑣不只得身手矯健，反應力和觀察力等也相當好，他表示，「觀察力強」好像也是作為一名演員得具備的基本功，「所以我平常沒事的話，很愛坐在咖啡廳之類的地方好幾個小時，就這樣一直觀察著每個路人，其實不會覺得無聊，很有意思」。

朱智勛在《支配物種》中飾演文武雙全的超強保鑣。（Disney＋提供）

韓孝周則飾演開創了人工培植肉時代的高冷女霸總「尹自由」，她分享，「因為尹自由要讓大家不知道她到底是個什麼樣的人，有種神祕的感覺，所以不怎麼表露出自己情緒」，是此次她覺得最具挑戰的部分。而正好她在前作《Moving 異能》中有開了一間炸豬排店，問及是否有機會看到她拿人工培植肉來炸成豬排，她大笑之後便回：「如果2部作品拍攝順序顛倒的話我可能會這樣做。」聽到記者表示可以放在《異能》第2季時，他也笑說：「那我去提議一下吧。」

韓孝周在《支配物種》中飾演開創了人工培植肉時代的高冷女霸總。（Disney＋提供）

最後，記者相當好奇2人在拍攝現場是否有嘗一下劇中頻出現的人工培植肉（人造肉）是什麼味道，朱智勛說「我其實沒吃，但如果你吃韓國杯麵的話，蔬菜包裡用豆類做成的肉塊會有滿類似的味道」，韓孝周同樣笑稱「雖然（劇中）是我創造出來的，但我也沒吃過」，但她說其實現在有些漢堡中的肉餅就是用人工培植肉來代替，「歐美國家的超市裡都有賣，可以自己買來在家做成料理享用，所以我認為這部劇非常符合當今時代」。《支配物種》每周三在Disney＋更新。