民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城容積率案、北士科案，被告發涉犯貪污後遭北檢列為他字案被告。對此，柯文哲3日稱真正該查的是台智光案，嗆藍綠是潑糞戰術、圍魏救趙。對此，台北市議員游淑慧表示，台智光最有貓膩的地方，就是柯市府給的「每年降價就不須議價」的空白支票，且民眾黨市議員曾想成立台智光案的調閱小組，但是她當時只問一句「你們是『涉己』的當事人耶」，白營議員就不講話了，因為先前民眾黨被踢爆有立委帶著議員去跟台智光吃飯。

對於柯文哲嗆該查台智光案，游淑慧昨 （3）日在政論節目《關鍵時刻》表示，柯文哲的公開透明，是只公開想公開的，台智光案能找到最後價格是2200元，但卻找不到柯市府時期的議價紀錄，而台北市政府從馬英九、郝龍斌，還有現在的蔣萬安，跟廠商的會議都有錄音，甚至柯文哲當時就是重聽10年前大巨蛋招標的錄音帶，找到李述德講了1句話，最後李才被起訴。

游淑慧指出，台智光案找不到議價紀錄，其中最有貓膩的地方，柯市府承諾台智光每年提報的價格有降價，就直接書面審查通過、不需要有中間的議價過程，這根本是空白支票，有一年台智光就只降了4塊錢就過關，所以柯文哲八年才跟台智光相安無事。且北市府與台智光的母約有規定費率上限，永遠要比行政院便宜，但柯106年跟台智光簽的子約，另訂專案協議可以超過母約上限。

游淑慧也爆料，台北市議會此次成立好幾個專案小組，這有經過政黨協商，民眾黨的議員曾經說要提台智光的調閱小組，她只點了1句話，「你們是『涉己』的當事人耶，我是沒差喔」，白營議員就不說話、不成立調閱小組。

游解釋，之前議員簡舒培曾經揭露，「民眾黨的市議員被民眾黨的立委帶著，集體跟台智光吃飯，這件事情民眾黨沒有否認」，哪個議員去吃飯？哪個立委帶去？甚麼時候吃的？為了甚麼事情？想成立台智光案調閱小組，這些都得先交代清楚。

民眾黨主席柯文哲。（資料照，鄧博仁攝）

對於台智光2日下午受邀赴北市府討論合約問題，卻「放鳥」未派人出席也未提送資料，游淑慧直言，這是柯文哲給台智光「靠勢」，過去8年跟柯市府往來太順暢，換上蔣市府卻被砍價、議價，所以台智光才會在會議上嗆警察局長、嗆蔣萬安要三天斷訊，民間公司敢這麼囂張，都是柯市府給的底氣。