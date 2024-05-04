臺南市一名22歲吉姓泰國籍男移工，騎乘電動機車竟低頭滑手機，警車在旁也完全未發現，因此遭到警方攔停檢查，過程中警方察覺該駕駛雖配戴口罩，卻仍散發出濃厚的酒味，因此於現場進行酒精濃度測試，沒想到測定顯示酒精濃度高達0.82mg/l，超出法定標準甚多，已構成公共危險罪。

警方表示，台南保大特警賴小隊長、陳姓隊員及李姓隊員昨（3日）晚間21時許執行巡邏勤務期間，行經臺南市金華路附近，發現22歲吉姓泰國籍男移工,,騎乘電動機車竟低頭滑手機，攔檢後發現他酒駕，因此於現場進行酒精濃度測試，沒想到測定顯示酒精濃度高達0.82mg/l。

警方調查，吉嫌雖在臺工作，但目前仍不太會說國語，無法順利製作筆錄，警方立即聯絡通譯協助順利完成所有程序，全案依刑法公共危險罪嫌，移送至南市地檢署偵辦。

南警保大大隊長蔡宗昌表示，本次特殊任務編組同仁除認真執法，遇有外籍人士涉案時，還能善用通譯資源，不僅順利完成偵辦程序，同時保障外籍人士法律權益，充分表現執法人員專業，值得肯定！

蔡大隊長也呼籲酒後駕車損人不利己，依據國內學者研究，酒測值達0.55mg/l時，肇事率已達正常人的10倍，而酒測值達0.85毫克mg/l時，肇事率更是高達正常人的50倍，民眾若外出餐敘飲酒，請搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車，否則觸法送辦外，還將面臨鉅額罰款，該大隊將持續貫徹市警局要求「酒駕零容忍」政策，積極機動巡邏盤查，嚴防酒駕違法情事，保護市民大眾用路安全。

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