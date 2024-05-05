英國小公主夏綠蒂5月2日過9歲生日

英國夏綠蒂公主5月2日過9歲生日，但卻有人發現，當晚爸爸威廉王子獨自跑去足球場，觀賞了他最喜歡球隊的一場重要比賽，而引發廣大關注。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，威廉2日在英國伯明罕維拉公園（Villa Park）球場的看台上被拍到，他正在觀看長期支持的球隊艾斯頓維拉（Aston Villa）在歐足總歐會足球聯賽（UEFA Europa Conference League）準決賽首回合中，對陣希臘奧林匹亞科斯（Olympiacos）足球俱樂部。

Prince William going out on Princess Charlotte's birthday raises eyebrows https://t.co/Yj6yv0JYJH pic.twitter.com/GoFx5Obcaq — Newsweek (@Newsweek) May 3, 2024

不過，和上個月由喬治王子陪同，去車程約兩小時的體育場看球不同，這次威廉並沒有長子陪伴。就在肯辛頓宮（Kensington Palace）發布夏綠蒂的新照時，社群平台X的用戶紛紛質疑，威廉沒陪寶貝女兒，竟一個人跑去看球賽。

一位用戶寫道：「瞧瞧威廉怎麼慶祝他女兒的生日！獨自去看比賽。」而另一位用戶則強調：「在凱特王妃3月被診斷出罹癌的消息公佈後，他正在減少工作時間，所以出現在足球賽中。」還有人則酸道，威廉為了照顧病妻，好幾個月都不能執行王室任務，但如今趁女兒生日，終於能去看球賽了。