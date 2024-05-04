邁入第10個年頭的「台北科學日」，今年由台北市教育局與台灣師範大學理學院精心策畫，本次科學日於今(4)日在師大公館校區熱力開展；教育局表示，主視覺意象的魔術方塊不僅在空中旋轉，還以各種科學元素拼接，象徵著2024台北科學日「未來台北．玩轉科學」的主題，以及科學體驗活動的豐富多樣。

教育局指出，今年的科學日從國小、國中、高中到大學的攤位多達58個，從物理到化學，從地科到生物，每一個領域都有新奇有趣的實驗，台北市副市長林奕華和教育局副局長鄧進權也親臨現場，除參與開幕活動之外，也與攤位的孩子親切互動，體驗科學實驗的樂趣和奧妙。

教育局表示，其中胡適國小的「緊急求生號角」是用牛奶罐、PVC水管和橡皮筋等材料，製作低音且聲音傳遞較遠的簡易緊急求生號角，並示範改變管子長短、材質對音頻、音量的影響。

教育局說明，仁愛國中的「機關達人挑戰王」，以積木設計出從高到低的軌道，搭配多重機關，讓彈珠在落下的過程，逐一觸發，產生動態效果，而師大物理系利用空氣壓縮和螺旋槳原理，設計「旋轉空氣砲」，紙彈瞬間彈射到空中緩緩落下。科學日每個攤位都是一次新的冒險，吸引所有參加者的目光。

教育局表示，台北科學日不僅是一場全民科普嘉年華活動，更是一個啟發孩子科學探索興趣的平台，透過實際操作和互動學習，無論是孩子還是大人，都能從中發現科學的樂趣和重要性。在這次的活動，也希望藉此呼應「自主學習2.0～學習．我決定」的理念，藉由多元豐富的攤位設置，提供自發主動與學習成功的機會，讓所有參與者自主選擇屬於自己的學習探索歷程。