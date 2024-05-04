台北捷運中山站外一位老婦賣花，吸引許多人購買。有網友在「爆怨2公社」網上PO出照片分享，賣花老婆婆被警察關切，很好奇為啥不去抓通緝犯，反而對這種養家餬口的人為難？但不少網友看完，認為單憑照片說故事有失偏頗，且就算老婆婆很辛苦，但在公有地擺攤就是違法，應是有人通報，警察才會去了解狀況。警方表示，未開單，責令其老者清除。

網友日前在臉書社團「爆怨2公社」PO出照片分享，台北捷運中山站附近的一位賣花老婦被警察關切，經過的時候看到賣花的老婦似乎在哭，突然很好奇「那麽多通緝犯不抓，爲什麼會只對養家餬口的爲難？」PO文引起網友討論，「用一張照片編故事？既然你這麼有愛心 ，就去把花全買了讓老婆婆早點回家」、「不要看到影子，就胡亂開槍」。

對此，警方表示，（2日）晚間18時許接獲民眾報案稱，中山區南京西路14號前有違規擺設賣花攤販，立即派遣線上同仁前往查處，於現場見一老者楊廖女士蹲坐於人行道，其身旁擺放花朵，現場未見兜售情事，故前往關心詢問，從寬認定，故未開單舉發，責令其老者清除。