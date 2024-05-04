國民黨立委傅崐萁推動0403震災重建條例，他說會在5月底通過，特別預算應匡列到400億元支應災民救助、協助重建；重建條例不會和行政院編列285.5億元產生衝突，主要是讓重建條例有法律位階，保重災民權益，協助災後重建。

行政院會通過「0403震災復原重建方案」，總經費285.5億元。行政院副院長鄭文燦今天到花蓮縣府召開聯席會議指出，聽取地方意見調整，會後強調從速、從寬、從優協助災後重建。

傅崐萁也在會後受訪表示，會議中初步對接工作已完成，災民面對面也提了很多問題，但中央與地方還是有很大落差，包括如何使用編列，與民意仍有段距離，因此立法院提出0403災後重建條例，應該會在5月底三讀完成。

傅崐萁也提到，條例中有些對受災戶補助等不合理，要把這個「天花板」拿掉，讓災民獲得實質幫助，此外，中央收到的善款是不是要納入中央編列的238億元中，也是一個問題。

立法院提出災後重建條例，主要比照莫納克颱風、921大地震重建條例，讓災民有確實法律位階確保，不會「人走茶涼」。

他不滿，綠營民代、網軍側翼不斷散播謠言，所謂的條例和行政院匡列的預算會有衝突，但其實是相輔相成，3讀通過的重建條例，4月3日以後政府相關重建、補助等預算，都會在重建條例裡面一體適用。