「台灣第一名模」林志玲年近半百狀態仍保養得很好，每每出席各種活動她的美貌都會引起討論。富邦美術館昨（3）日舉辦開幕典禮，林志玲今（4）日曬出她悄悄現身開幕活動的一系列美照，時尚穿搭又充滿仙氣，令人忍不住多看幾眼；而林志玲透露大學畢業首份工作，也與富邦美術館有關。

林志玲今日在Instagram發文分享去參觀富邦美術館的感想，她很榮幸自己獲邀參與富邦美術館開館的活動，看了館內珍藏的藝術品，跟著藝術家們在作品中注入的情緒，感受喜悅美好和澎湃情感，安靜欣賞沉澱後，「可以帶著屬於自己內心的一道光離開」。

而富邦美術館的前身是富邦藝術基金會，林志玲也表示大學畢業後，她的第一份工作就是在這裡；過去有傳聞，林志玲成為模特兒前，在富邦藝術基金會擔任藝術行政，後來到日本留學，回台灣才踏入模特兒圈，並憑著自身光芒和努力下一步步成為台灣第一名模。

當天林志玲身穿藍色上衣搭配藝術感十足的彩繪風長裙，一頭過肩長髮隨風飄逸，整個人宛如仙女穿梭在人潮中，粉絲一看紛紛留言誇讚林志玲真的太美了，「風大但妳還是被風吹得很仙」、「志玲姐姐好美，這套衣服也好看」、「回眸那張也太美了吧」、「不敢相信志玲姐姐快50歲了」。