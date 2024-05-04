味全龍成為中職首支使用PitchCom（投捕無線加密通訊設備）的球隊，捕手吉力吉撈・鞏冠成為首位在比賽中使用的捕手，對於實戰使用心得，他直呼很喜歡，「尤其是壘上有人的時候，這樣就不用吵架了。」

昨天首次在實戰中使用，吉力吉撈認為，導入這套設備是好事，但還需要一些時間去習慣，「可能在第1次使用時間上，沒有像之前比暗號的方式流暢，但我個人是覺得這是滿不錯的東西。」

總教練葉君璋觀察實戰後認為，若在壘上無人時，使用PitchCom不一定能達到節省時間的效果，認為在壘上無人時採取傳統比暗號方式更為方便，也在比賽中給予投捕建議，因此後來也看到吉力吉撈比暗號進行配球。

吉力吉撈也認為，PitchCom最好的使用情境就是在壘上有人的時候，「這樣就偷不了（暗號）了，也就不用吵架了。」他笑著說：「不然一直看到（跑者）跳來跳去，我也是覺得很好笑，現在就乖乖站在那裡就好了。」

龍隊針對這套系統預錄了中、英文版2套語音，中文版由吉力吉撈錄製，「原本英文版也是我，但後來有做修正，球隊情蒐人員就自己重錄。」也因此一開始先發投手艾璞樂聽到的指令聲音不是吉力吉撈，讓他有點不習慣，「想說明明是吉力配，但卻聽到別人的聲音。」

艾璞樂也分享使用心得，他認為，使用PitchCom對中職會是正面影響，投手在接到回傳球後不用一直盯著捕手暗號，聽到指令後就能更自在去準備下一球，也避免看錯暗號的可能性，「確實可以幫助到投手表現。」

昨天吉力吉撈將發黏貼發射器的魔鬼氈貼在右膝護具上，「但後來想想，應該2邊都要貼魔鬼氈，不然腳麻掉沒辦法換邊。」他笑說，等等會去跟今天先發捕手林辰勳分享。