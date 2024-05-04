今年「2024歐洲節」是外交部長吳釗燮任內最後一次以外長一職出席，同時也是歐洲經貿辦事處長高哲夫在台最後一年。吳釗燮致詞時強調台歐是共享自由、民主等過直的夥伴。高哲夫也對駐台期間見證台灣成長，並歷經兩次總統大選，展現台灣民主典範感到高興。有趣的是，吳釗燮也笑稱參加那麼多次活動終於如願拿到活動上衣了。

本次歐洲節4日、5日在華山中央藝文公園舉行。歐盟歡慶捷克、匈牙利、立陶宛、波蘭、斯洛伐克等10個中東歐國家加入歐盟20周年。歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、外交部長吳釗燮、歐盟16國會員國駐台辦事處代表、文化部文化交流司代理司長紀東陽、台北市政府副祕書長游適銘等皆出席與會。

高哲夫表示，歐洲節通常舉辦在9日，因為希望民眾能利用周末參加，因此提前辦在本周末。而今年也是歐盟史上規模最大，增加10國加入的20周年紀念。今年歐洲節主題是「在多元中團結」（United in Diversity），今天出席穿著藍色的衣服不只代表歐洲的顏色也是與烏克蘭國旗做連結。

高哲夫指出，歐盟代表的是價值與繁榮，更代表和平，如今烏克蘭面臨俄羅斯的侵略，面臨一場無端的戰爭，每天卻有人因為侵略者決定占領鄰國而死去。因此在慶祝歐洲節的同時，也要紀念那些正在為保衛我們珍視的價值戰鬥的人們。

高哲夫感性說道，今年是他在台灣的第5年，也是最後一年了，很高興在這段期間看到台灣成長，歷經2次總統大選見證台灣民主。

吳釗燮致詞時拿著講稿打趣說道，外交部同仁不相信他，怕他引起外交事件，因此叮嚀他一定要照稿唸。他說，台灣與歐盟不僅是共享民主、自由、人權等基本價值的理念相近夥伴，人與人的交流上更是緊密。近年在立陶宛、米蘭、布拉格等地設立辦事處都象徵台灣與歐洲國家間的進步，實質提升雙方關係。

吳釗燮笑道，參加過那麼多次歐洲節活動，終於拿到活動的上衣了。而因為上衣是代表歐盟的藍色，吳釗燮也笑稱，這顏色在台灣政治不正確，應該是綠色的，因此他穿了綠色的長褲來達到平衡。

吳釗燮肯定，即使歐洲共同變得繁榮強大，各國還是保持著自己的語言、文化與傳統，歐洲大陸仍保持其多元性，而正是和平與穩定的願景將歐盟成員牢牢綁在一起。他看著講稿笑稱，台灣能申請加入歐盟嗎？吳釗燮續指，我們都相信擁抱差異的同時也能共享價值，進而讓世界變得更好，也感謝高哲夫與其他國家代表的合作，讓台歐關係變得堅若磐石。