北市義消成立無人機隊，將可協助消防局強化搜救能力。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市義消成立無人機隊，將可協助消防局強化搜救能力。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市義消成立無人機隊，將可協助消防局強化搜救能力。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市義消4日上午10時，在大新店無人機飛行場舉辦搜索展演。北市消防局表示，義消無人機隊成員利用周末休假時間不辭辛勞參加集訓，經過兩個月的專業訓練，學習山域、水域及紅外線熱影像等搜索要領，並實際操控無人機模擬搜索受困者，目前已可協助執行各項救災勤務，為北市的災害應變工作注入更多力量。

消防局表示，無人機配備高解析度攝影機，可提供高空即時影像回傳、定位等支援，協助搜救行動及災情評估，9年起發生的復興航空空難，飛機墜毀於基隆河，最後1名罹難者最後在事故地點下游3公里尋獲，若當時有無人機科技可運用，就可與地面救援隊協同作業，讓分秒必爭的搜救工作獲得更充足的資訊，把握黃金搜救期。

消防局長莫懷祖表示，隨著時代及科技的進展，災害型態日趨複雜，利用科技救災是未來的趨勢，無人機的應用非常廣泛，於火災現場可使用紅外線熱影像無人機執行空拍任務，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資給現場指揮官做人車派遣及戰術運用參考，亦可於山域或水域救援時進行空中勘查，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫。

義消一直以來都是民力救災的重要支柱，早期義消主要任務為協助火災搶救工作，而在全球思維轉為防災重於救災、科技運用分工日益精細的趨勢下，義消角色也開始轉型，盼從預防整備、災時救護及救災的不同專業需求中，與時俱進成立專責無人機運用的機能型義消，以協助指揮官進行現場勘查、有效精準調度指揮，期能與消防單位攜手合作，發揮最大災害防救能量，共築全民防災安全網。