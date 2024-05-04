南山中學今（4）舉行慶祝母親節感恩活動與園遊會，校內萬頭鑽動，熱鬧非凡。（南山中學提供）

南山中學今（4）舉行慶祝母親節感恩活動與園遊會，表揚近百位慈親代表，活動現場還有精彩的卡拉OK歌唱比賽、才藝表演和服裝造型走秀、攤位創意比賽等多元活動。校方更與安得烈慈善協會合作，募集食品物資，捐贈給弱勢家庭，南山師生的捐贈義舉已連續6年，安得烈慈善協會執行長羅紹和親自出席致謝。

南山中學說明，活動由本校忠孝扶少團的同學來負責推動協助，最初期望能募得7000包肉類調理包，最後共募集到17469包，遠遠超過原本的目標。協助物資募集的學生柯珮宸說，看到捐贈的調理包推積如山、裝了滿滿安德烈食物銀行專用2台貨車，真的感受到大家的愛心，覺得很震撼。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，協會每個月都會寄送1次食物箱，內容包括米、麵等主食，以及即食料理包、肉鬆、罐頭、餅乾、奶粉等副食品，為弱勢家庭中的兒童及青少年補充營養，很感謝南山中學師生持續的愛心，募捐超過17000包肉類調理包罐頭，超過50萬元的物資，讓更多的家庭受益。

南山中學校長蔡銘城表示，學校推動感恩教育，並與社會公益結合，使學生能更深刻體會助人的重要，同時感受擁有的珍貴，社會有許多弱勢家庭生活壓力沉重，需要更多社會的支援，在母親節前夕透過這樣的活動，期望能在我們的孩子心中種下一份溫暖的種子，未來長大之後成為懂得感恩並奉獻社會的人。

南山中學今（4）舉行慶祝母親節感恩活動與園遊會，表揚近百位慈親代表。（南山中學提供）