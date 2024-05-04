國道客運將準備調整票價，民眾關心台鐵公司化後是否也將調漲28年未調整的票價，台鐵公司依立法院核准的鐵路運價率公式，預計提出合理報酬率3、4、5％共3項方案，漲幅落在35.62至44.52％間。台鐵今表示，詳細方案將於6日在立法院專案報告。

台鐵現行費率區間車每人每公里1.46元、莒光號每人每公里1.75元、自強號每人每公里2.27元，台鐵去年委外陽明交大研究票價，並依鐵路運價公式提出合理報酬率3％、4％及5％共3項方案，調整後漲幅分別達35.62％、40.41％、44.52％。

舉3％方案為例，區間車調整後每人每公里費率為1.98元、莒光號2.37元、自強號則是3.08元。另若以此漲幅費率試算，搭區間車從板橋至台北現為15元，未來可能調至20至21元左右，搭自強號從台北至高雄現為843元，可能調到1143至1218元左右。

交通部長王國材今年3月曾允諾，台鐵與高鐵「上半年不會漲價，下半年通盤討論」。台鐵公司表示，票價上漲相關細節，將於下周一在立法院交通委員會專案報告說明。王國材將針對「台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」進行專題報告，後續還得經董事會、交通部費率審議會審查，再報行政院核定。