天后蔡依林（Jolin）近期行程滿檔，去（2023）年結束台北演唱會後，就馬不停蹄到大陸開唱，日前剛結束在重慶的演出，她也趁工作空檔四處旅遊，今（4）日就曬出在當地散心的照片，0偽裝大方現身地鐵站，下半身的超狂穿搭更是引起大批粉絲注意。

蔡依林今（4）日曬出多張在重慶的旅遊照，只見她放下一頭長髮，戴著墨鏡在地鐵站口比耶，身穿黑色寬鬆T恤，印有彩色圖樣及文字，看起來相當顯眼，而0偽裝的她，下秒更脫下墨鏡站在地鐵閘門口，大方展現女神43歲的凍齡樣貌。

蔡依林超狂穿搭引關注。（圖／IG@jolin_cai）

不過，值得注意的是，比起寬鬆保守的上衣，蔡依林卻搭配了一件牛仔破褲，一邊破在大腿根部，只露出一點白皙肌膚，但另一邊從大腿延伸膝蓋幾乎全破，只保留小腿的布料，穿著球鞋展現隨興、休閒的風格。

超狂穿搭曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖，「太美了，像清純少女」、「我小時候的蔡依林就是這麼純粹可愛」、「怪美的，那褲子破得很有型」，但也有粉絲開玩笑表示褲子會引來長輩關心，「這褲子會被阿嬤們關心」、「有沒有布幫忙補一下褲子」、「我媽說褲子很時髦」。