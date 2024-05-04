新北市長侯友宜除了到場替選手加油打氣，也親自體驗電競遊戲的魅力。（新北市經發局提供／呂健豪新北傳真）

「2024新北電競爭霸戰」總決賽今明2天於新北電競基地火熱開打，本次以熱門遊戲《傳說對決》及《G9：League of Aces》展開激烈賽事，總獎金高達17萬元，吸引眾多電競好手角逐冠軍榮耀。活動現場另規畫台灣原創遊戲快閃活動，供民眾前往互動體驗。

新北市長侯友宜今日親自前往現場替選手加油打氣，並與威剛科技、微星科技、宇峻奧汀、天火數位、昱泉國際、鍇睿國際等總會發起人及產學代表共同宣示「新北市電競產業總會」正式啟動籌組程序。

侯友宜表示，新北市有超過6000家ICT廠商，銷售額達9500億元以上，近年在電競相關軟體出版及遊戲產業銷售額成長率更達115％，此外，新北市設有動畫、漫畫、遊戲和電競產業相關大專院校及學系數量更是全國第一，顯示新北市在ACGE產業的巨大潛力，未來將透過產業總會持續鏈結企業與學術能量，打造更加完善的電競產業鏈。

經發局說明，新北市近年積極扶植電競產業發展，今年推出「2024新北電競Buff狂潮」，以培育課程、賽事舉辦、推廣活動與產業聯盟來強化新北的電競產業，而年底將正式成立的「新北市電競產業總會」，建立資源整合、技術與異業合作的平台，透過產官學界聯手，創造群聚效益，來強化新北的ACGE產業發展。

2018年成立的新北電競基地迄今已進入第7年，本次活動配合「2024新北電競爭霸戰」，與合作廠商建置高規格設備，打造專業電競交流場域，並規畫台灣原創作品遊戲，讓民眾前往互動體驗，活動至12日為止。