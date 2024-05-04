邱宇辰（右）和黃宏軒簽書會現場擠滿粉絲。（羅永銘攝）

邱宇辰開心和粉絲打招呼。（羅永銘攝）

黃宏軒對粉絲賣萌。（羅永銘攝）

邱宇辰和黃宏軒今（4）出席寫真書《遠在謙邊》簽書會，2人在BL劇《關於未知的我們》上演兄弟禁忌戀，吸粉無數。黃宏軒透露和爸爸1年沒通話，因為爸爸追他的BL劇又開始熱絡，接下來劇情會有大尺度床戲，黃宏軒認為對爸爸的衝擊力太大，「我爸說他已經60歲，有點hold不住。」邱宇辰搞笑說母親節時想放床戲片段給全家人看，再把媽媽的反應錄下來。

邱宇辰說雖然家人都會聚在一起看戲，但至今沒人敢看床戲橋段，哥哥邱勝翊也還沒看過，不過不少大陸網友希望他和邱勝翊一起上演BL「親兄弟禁忌戀，」邱宇辰笑回：「如果開價一億的話考慮看看。」2人除了劇裡有親密互動，網路上互動也延續CP感，充滿粉紅泡泡，也因此鼓勵一位生病的粉絲。

黃宏軒說該位粉絲留言表示自己腦袋曾開刀，醫生也說病況嚴重，但因為看到他們的互動，得到很多快樂，黃宏軒感動地說：「她本來右腦沒感覺，但後來洗頭時漸漸有知覺。」邱宇辰也分享，有罹憂鬱症的粉絲，參與他們的互動，漸漸沒有想輕生的念頭，「我們很真誠的互動、對待大家，看了很多我們的出現能治癒大家是我們的福報。」2人戲散情不散，私下還會相約小酌、吃拉麵，享受彼此陪伴的時光。