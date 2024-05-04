民進黨立委沈伯洋提案《兩岸人民關係條例》修正，明定立委赴陸納管，遭民眾黨團提出異議，藍白透過人數優勢表決退回程序委員會；對此，民進黨發言人吳崢表示，讓人感到精神分裂，竟然活成過去自己痛斥的樣子，也是非常諷刺。民進黨政策會執行長王義川大酸，附隨組織爭先恐後想要立大功。

吳崢指出，當時黃國昌怎麼痛批國民黨「太野蠻了」，如果國民黨有不同的意見，可以在委員會來討論，為什麼不讓法案進入委員會，去接受公開的檢驗，黃國昌痛斥國民黨反民主，根本不用功沒有念書。

吳崢說，但看到黃國昌現在竟然在立法院裡面，跟國民黨站在一起，把民進黨的法案封殺，完全不給進入委員會討論，所以我想只能說日久見人心，一個人竟然會活成了過去自己所痛斥的樣子，這也是非常諷刺。

王義川指出，黃國昌的雙標，他已經不只雙標，現在媒體要剪黃國昌的影片很好剪，把黃國昌現在的行為和過去時代力量的黃國昌再剪一遍，兩個就直接打自己。

王義川大酸，他以前說「委員會中心主義」，現在是「委員會無用主義」，委員會不好來對決，在院會裏面，韓國瑜唸到那個案，國民黨總召傅崐萁人還沒來，附隨組織爭先恐後，趕快幫傅崐萁提案退回程序，委員會立大功。

王義川說，附隨組織搶功勞，這就是黃國昌，然後呢？就可以奠定他在附隨組織的地位，也有利於他未來跟傅崐萁合作，這次算表現有成功，但是時代力量的朋友，也會把黃以前講的那些話全部剪進來，所以後續的影片會越來越多。