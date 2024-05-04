現場蝦料理很快就被搶光，廚師幾乎來不及煮。（羅琦文攝）

現場蝦料理很快就被搶光。（羅琦文攝）

潮州鐵道園區適合親子共遊。（羅琦文攝）

遊園小火車深受小朋友喜愛。（羅琦文攝）

第6屆潮州賽神蝦4日在潮州鐵道園區擴大舉辦，今年神蝦雖未破紀錄，但比賽過程緊張，比重又比長。潮州鎮長周品全表示，除了熱鬧的賽神蝦活動，明年更將結合神蝦料理，將潮州泰國蝦從飼養到料理一氣呵成，並與潮州旅遊景點結合行銷潮州，蝦農也很肯定鎮公所行銷泰國蝦的比賽。

潮州泰國蝦養殖面積約佔屏東縣40％，年產值破億。潮州鎮公所主任祕書王建元表示，以往潮州賽神蝦都是在中山公園或運動公園舉行，今年特地移師到潮州鐵道文化園區擴大舉辦，今年有40組報名參賽，是歷年來報名最多的，活動並搭配園遊會、小農市集、觀賞魚生態瓶DIY、泰國蝦美食兌換以及親子嘉年華表演節目。

王建元說，賽神蝦比賽著重趣味，比重又比長，分為公蝦組與母蝦組，冠軍各有1萬元獎金，若重量相同則以長度決勝，蝦選手也不能掉螯，參賽業者會刻意養大蝦，顧蝦子像在顧孩子。

「蝦選手」經過一一秤重，第1名公蝦335公克，第1名母蝦199公克，但均未破往年紀錄。公蝦組冠軍養殖者張富淳說，她養蝦3年，今年首次得獎，參賽蝦已養2年，並沒有以特別方式飼養，只是很認真細心照顧，獲得第1名很意外。

潮州鎮水產養殖協會理事長潘金宙接受媒體聯訪表示，現在目前的交易價格，母的1台斤310元，公的390元，往年是母的290元，公的350元。泰國蝦業者近年不好過，鐵蝦症影響收成量，加上6至9月水溫高導致泰國蝦死亡率高，而飼料、電費、人工上漲，成本提高，即使賣價好業者也沒賺頭，賽神蝦活動可以刺激產業、帶動買氣，很感謝鎮公所。

現場除了精彩的賽神蝦，還有多種蝦料理免費試吃，結果幾乎都被秒殺，還有新鮮泰國蝦可以選購，吸引滿滿遊客。和兒子兩人各捧一大盤蝦子的張先生說，他是潮州本地人，賽神蝦是潮州的年度盛事，每年都會來共襄盛舉，今年擴大舉辦，親子一同出遊，很感謝鎮公所舉辦活動。