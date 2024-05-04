高雄市警察局林園分局第二辦公室。（洪靖宜攝）

高雄市林園分局廳舍於1992年成立至今，5層樓空間包含6組3室2隊和勤指中心及1派出所，5樓還有靶場和寢室，內部空間不敷使用，因此將成立「林園分局第二辦公廳舍」，將交通組、防治組及秘書室搬遷至附近舊戶政事務所中，預計7月將可進駐，這也是高雄唯一分局採2辦公室模式。

林園分局於1992年成立至今，5層樓空間包含交通組、督察組、行政組、防治組、民防組、保防組，人事室及會計室，另外還有勤指中心和秘書室、警備隊，1樓有偵查隊及林園派出所，5樓還有靶場和寢室。

由於內部空間已不敷使用，加上沒有電梯，對於前來洽公的長者或行動不便的民眾相當不方便，因此將交通組、防治組及秘書室搬遷至旁的舊林園戶政事務所，成立「林園分局第二辦公廳舍」，民眾要洽公、申請良民證、繳納交通罰鍰、申請道路使用等業務，就能直接在1樓就可以洽辦。

該廳舍使用權於2019年已移撥給林園分局，目前已發包給廠商進水電等裝潢，工程約2個月，預計6月完工，7月將可進駐，分局空間也將重新規畫，這也是高雄唯一分局採2辦公室模式。

由於部分警察廳舍有老舊、或轄區特性改變，空間不夠，及長期租用民宅等狀況，高雄市警察局繼先前鼓山分局、鳳山分局及小港分局漢民派出所完工進駐後，預計配合高雄市岡山區綜合行政中心新建工程，岡山分局也將遷建；楠梓分局援中派出所預計於2026年完工；另外，鳳山分局南成派出所目前已完成規畫設計。