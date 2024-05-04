台北台新戰神4日雖讓新北中信特攻從25分大幅落後追上，甚至打到延長加賽，幸好戰神先靠強森最後4.2秒兩罰俱中超前，更靠科倫紐克賞給艾德再見火鍋，最後以95比94爆冷延長擊敗衛冕軍特攻，目前在5戰3勝制的季後賽首輪，戰神搶先拿下第1勝。

特攻第一節表現完全攻守失序，單節投20中5，含三分球投12中0，就算戰神洋將赫里斯傑佛森首節還剩4分35秒扭傷右腳退場，最後確定阿基里斯腱斷裂，戰神仍把領先差距持續擴大，打完首節，就以35比12大幅領先，甚至來到次節，戰神更把領先差距擴大到25分。

不過帶著感冒出賽的阿巴西，接連投進兩顆三分球，帶領特攻逐漸縮小差距，打完上半場，特攻39比54落後；特攻下半場吹起反攻號角，最多曾追到只差4分，可是戰神總有辦法重新擴大領先差距，不過打到最後兩分鐘，特攻總算追成86比86平手。

打到最後1分12秒，艾德兩罰中1，幫助特攻87比86首度超前，接著換成強森兩罰中1，特工把正規賽最後一擊交給阿巴西，結果他出手連框都沒碰到，比賽進入延長；延長賽一開始，艾德與曾文鼎各進1顆三分球，幫助特攻搶下6分領先。

林秉聖隨即投進三分球回應，阿巴西卻在最後1分58秒被壓傷左小腿，只能離場休息，科倫紐克最後25秒放進兩分，戰神追到只差1分，艾德最後20.7秒兩罰中1，接著林秉聖最後6.1秒兩罰中1，強森卻搶到進攻籃板，隨後穩穩兩罰俱中幫助戰神超前，特攻這次最後一擊交給艾德，但他切入拋投卻遭科倫紐克火鍋伺候，特攻1分飲恨。