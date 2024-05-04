龜山警分局查獲查獲持有二級毒品安非他命1件1人、毒品及偽造文書通緝3件1人、酒駕公危通緝1件1人、竊盜通緝1件1人合計5件3人、查獲越南逃逸移工6人、取締超速10件。（龜山警分局提供）

八德警分局動用警力40餘名，針對轄內易發生事故之養身館、KTV小吃店、旅館、網咖等8處場所執行強勢臨檢。（八德警分局提供）

為維護社會治安，保護善良民眾安全，蘆竹警分局、龜山警分局及八德警分局持續進行雷霆除暴、靖黃、靜桃等專案勤務，針對重要道路封鎖性攔查可疑車輛取締酒後駕車行為，對轄區易生事端卡拉OK店、小吃店、棋牌室、養生館、汽車賓館、網咖店等場所實施臨檢，龜山警分局出動54名警力，查獲各類通緝犯5件3人、持有安非他命二級毒品1件1人、越南籍逃逸移工6人、取締超速10件；蘆竹警分局出動36名警力，查獲123包毒品咖啡包、329支彩虹煙及毒品、大麻捲菸器等；八德警分局則出動40名人力。

昨日晚間龜山警分局為淨化轄區治安，由分局長蔡啟仁親自率隊警力54名，查獲持有二級毒品安非他命1件1人、毒品及偽造文書通緝3件1人、酒駕公危通緝1件1人、竊盜通緝1件1人合計5件3人、查獲越南逃逸移工6人、取締超速10件，有效消弭潛在犯罪因子。

蘆竹警分局投入36名警力，查獲123包毒品咖啡包、329支彩虹煙及毒品、大麻捲菸器等，另也針對轄區內的治安顧慮場所進行了嚴密的臨檢及對進入轄區主要聯外幹道路設立臨檢點，執行閉鎖式路檢，以達到對外封鎖、對內掃蕩的效果。

八德警分局則動用警力40餘名，針對轄內易發生事故之養身館、KTV小吃店、旅館、網咖等8處場所執行強勢臨檢，並於4處聯外幹道等重要路口加強路檢盤查可疑人車，臨檢及路檢聯合執行，防制街頭暴力、檢肅非法槍械、壓制不法行為，期間查獲了公共危險、詐欺、毒品等案件，展現警方維護治安的決心。

蘆竹分局長林鼎泰表示，蘆竹警分局將持續打擊不法幫派組合，以強力行動掃蕩犯罪溫床，確保社會治安、讓蘆竹成為一個安樂宜居的城市。

龜山分局長蔡啟仁指出，為守護龜山區治安，警方強力執行「雷霆除暴專案」，掃除犯罪溫床，結合「靜桃」專案，讓民眾享有安寧生活環境與交通安全秩序，對警察維護治安更具信心。

八德分局長王鉉仁則說，為讓民眾有安心的生活環境，絕不容許任何不法分子滋事、街頭鬥毆事件發生，若有發生一定嚴辦到底，展現警察掃蕩暴力及守護治安的決心，讓每位市民能安居樂業、安心生活。