「第7屆亞太社會創新高峰會」4日起一連兩日在暨南國際大學登場，行政院長陳建仁受邀出席開幕式。（行政院提供／馮惠宜南投傳真）

「第7屆亞太社會創新高峰會」今（4日）起一連兩日在暨南國際大學登場，行政院長陳建仁受邀出席開幕式，他表示，而今年（2024）年高峰會的主題為「韌性亞洲」，埔里是台灣韌性的最好代表，因為921地震帶動的民間志工力量，台灣韌性不斷增加，此次再次來到埔里，可以讓大家回想起，國家、社會需要團結才能展現韌性。

第7屆亞太社會創新高峰會以「韌性亞洲」為主題，邀請13個國家來自產、官、學、社各界逾100位講者，從「經濟韌性」、「社會文化韌性」、「環境韌性」3大主軸進行討論，共規劃22場平行論壇、2場宗教社會創新圓桌論壇及1場減塑工作坊。

上午10點開幕式在暨大方形劇場舉行，行政院院長陳建仁、考試院院長黃榮村、諾貝爾獎得主也是前中研院院長李遠哲教授、經濟部長王美花、政務委員林萬億、立法委員羅美玲、監察委員紀惠容以及埔里鎮公所廖志城鎮長等貴賓均親臨與會。

陳建仁致詞時指出，埔里是台灣韌性的最好代表，因為1999年921震災造成5萬多戶房屋全倒、5萬多戶毀損，死亡人數達2000多人，在這樣艱辛困難的情況下，透過大家的力量重建埔里，堪稱民間志工元年，此次再次來到埔里，可以讓大家回想起，國家、社會需要團結才能展現韌性。

他還說，因為921地震帶動的民間志工力量，在民間、政府努力下，台灣韌性不斷增加，歷經2016年0206台南震災、今年0403花蓮震災等災難，都能展現韌性，越來越能適應這些災害的衝擊，最重要的是大家要共同合作。他說：「這也就是我們從災難中學習，實際上，社會創新最重要的就是怎麼樣從草根的力量，大家結合在一起，然後大家願意為故鄉、為這個社會、為這個國家，甚至為這個區域做更好的保護。」

暨南國際大學校長武東星表示：暨大作為台灣社會與埔里大家庭的一員，暨大一直期許自己成為一個「韌性」大學，無論在太陽能光電轉換、汙水處裡、環保永續，暨大都期許自己成為表率，也透過大學社會責任的實踐，將成果與社區分享。