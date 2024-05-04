桃園近期跳電頻繁，成了最大受災戶，經濟部長王美花日前強調「短期電力吃緊而非缺電」，對此桃園市議員凌濤怒罵這番話簡直是「毫無邏輯的政治語言」，強調桃園市民情何以堪。

凌濤表示，觀音大潭電廠將成為桃園最大粒狀汙染物來源，吃下汙染又面臨頻繁停電，加上中壢昨天停電，半個月來桃園已經17起，計入台北市、新北市已破20件，連台北車站都傳出口電纜故障跳電，夏季用電高峰還沒來，台灣的缺電情形已相當險峻。

凌濤也說，王美花自2016年擔任常務次長至今，不思能源政策調整解方，最近竟稱「短期電力吃緊，不能無限上綱說是缺電」，就是因為缺電導致機組緊繃，讓電力吃緊，主責官員不思改進，還胡扯毫無邏輯的政治語言，讓人看破手腳。

凌濤提到，台新金近日對外宣布將任用王美花擔任獨董，為台新金的投資人捏一把冷汗，會不會有一天，假設企業面臨損失，王美花也會表示「不是虧錢，是今年沒賺到」。