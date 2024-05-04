旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，苗栗縣政府秘書長陳斌山（中）代表縣長鍾東錦向志工致意。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，500名志工到場同樂。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請到馬妞擔綱主持。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請到黑旋風演唱愛情釀的酒。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請到蘇霈演唱甜蜜蜜。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請到高蕾雅演唱姐妹。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請到董育君演唱一張批。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請到羅吉鎮演唱木棉道。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請到向娃演唱熱情的沙漠。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會活動第3場，4日下午在苗栗縣政府中正堂隆重登場，邀請苗栗縣近千名志工朋友一同到場聆聽悅耳歌曲，苗栗縣政府秘書長陳斌山代表縣長鍾東錦到場陪同志工同樂，並對旺旺文教基金會，連續6年到苗栗縣辦理公益演唱會，致上最大敬意。旺旺集團蔡衍明董事長長期關懷弱勢，從2013年開始在全台巡迴辦了近2百場公益演唱會，慰勞志工朋友們，希望社會有了志工這一股暖流，讓社會變得更和諧、更有愛。

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會2024年的第3場活動，4日下午在苗栗縣政府中正堂登場，這場由苗栗縣政府與旺旺文教基金會、中國時報、中視、中天電視、旺旺友聯產險等共同主辦的公益演唱會，除了慰勞志工朋友的辛勞，也為提前慶祝母親節。

旺旺中時集團自2013年開始，在全台巡迴舉辦公益演唱會，用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑，今年是連續6年到苗栗縣辦理公益演唱會，以音樂、歌聲傳遞愛與關懷，倡導社會善良風氣，並感謝志工無私奉獻社會。本場演唱會動邀請到馬妞擔綱主持，演出歌手有亞洲新人歌唱大賽董育君、原住民組合黑旋風、鄒族女聲高蕾雅、80年代民歌手羅吉鎮、秀場女聲向娃、蘇霈等多組卡司，演唱多首膾炙人口的經典名曲，以美聲慰勞志工辛勞。

陳斌山表示，志願服務一直都是縣府重要的施政項目，志工更是協助本府推動各項縣政的重要夥伴，藉由本次活動感謝在全縣各領域服務的志工隊及志工朋友們，以「助人最樂、微笑服務」的精神投身縣內志願服務行動，希望藉由今天活動傳達無私奉獻精神，也肯定志工朋友的付出，並期望志工夥伴一同號召親朋好友加入志願服務的行列。

旺旺中時集團董事長蔡衍明感念台灣是一個志業服務的社會，目前台灣社會已脫離不了志工的服務，民力無窮，台灣人有愛心，願意從事志業服務，這些年旺旺文教基金會推廣志業服務觀念，也有愈來愈多的年輕人贊助活動，基金會從2013年開始舉辦的公益演唱會，參與的演藝朋友都是年輕人，都是來擔任志工，都是沒有酬勞的，這些演藝朋友只要有空都願意出來奉獻，也正體現了「讓奉獻成為一種榮耀」。