警方發現，近期假檢警詐騙又有新手法，歹徒會穿著假警察制服撥打視訊給受害人，在通話影像中刻意露出背景有165反詐騙看板或標語來取信受害人，佯稱「身分遭冒用」、「有人幫你代辦戶籍謄本」、「涉嫌刑事案件」、「派員到府收款監管帳戶」、「可視訊製作筆錄」等關鍵字，並以「偵查不公開」為由要求受害人不能告知身邊親友。

北市一名65歲張姓男子，日前接獲陌生來電，對方表示疑似有人替他代辦身分證更換，提供LINE ID請張男加入LINE好友。加入後對方表示要撥打視訊，通話影像中有一名穿著警察制服的人出示刑事傳票，背景還有165反詐騙的看板標語，稱張男涉嫌洗錢犯罪，因偵查不公開不能告知身邊任何親友，並要求張男準備銀行帳戶等資料，張男越想越不對勁，警覺發現這是詐騙集團假冒檢警的手法，立刻掛斷電話、將對方封鎖，未上當受騙。

刑事局表示，假檢警詐騙手法以年長者族群較容易感到恐慌而受騙，害怕一生奉公守法最後卻留下刑案紀錄，因此民眾應時常關心提醒家中的長者，若接獲自稱檢警來電或要求視訊時，應掌握三步驟：1、保持冷靜，勿聽從對方任何指示或要求。2、詢問並留下對方單位、職稱、姓名。3、立即掛斷電話，反撥該機關電話、110或165反詐騙專線求證。

刑事局統計，去年全國各警察機關攔阻及銀行圈存止扣詐騙金額總計93.79億元，民眾遭詐欺總財損金額為89.44億元，攔阻圈存金額多於被騙金額，顯示反詐騙防線在刑事局與金管會密切合作之下已成功奏效，阻止民眾遭受詐騙財產損害擴大。