藝人吳沐玹主演大陸網劇《嘿！在靠近一點》在騰訊視頻獨家播出，現在台灣也能收看，劇中文化碰撞引發熱議。昨天第一集，吳沐玹開頭就披頭散髮、如殭屍般走路，超像女鬼，引起網友討論。吳沐玹解釋這是一場作夢情節，所以特別拍一場很恐怖的殭屍走路，「基本上就覺得演什麼就要像什麼，所以不怕自己變醜演出，自己本身也不是網美，所以沒有偶像包袱。」

此前，曾有傳聞稱吳沐玹因拒簽政治立場同意書而遭到封殺。然而，她本人澄清這只是因為當時忘記簽署，並非有意為之，她表示：「非常珍惜這次演出機會，也希望通過這部作品能夠促進兩岸文化的交流與理解。」

這部網劇以文化碰撞為主題，展現了人們因成長環境和文化差異而產生的矛盾與笑料。對於那些正在經歷跨文化戀情的台灣朋友來說，它不僅僅是一部娛樂作品，更是一個展現人性與文化多樣性的平台。

該劇能在台灣播出，不少觀眾頗為欣喜，因為版權和區域限制，過往大陸的電視劇難以在台灣及時播出，而這次台灣觀眾只需下載大陸版騰訊視頻，便可同步收看這部精彩網劇。對於吳沐玹來說，這更是一個令人開心的消息，她曾擔心台灣的觀眾無法欣賞到她的作品，如今這一擔憂終於得到了解決。