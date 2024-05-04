大園警方「雷霆除暴專案」迄今透過強力掃蕩、查緝，共查獲恐嚇案件2件2人、竊盜案件1件1人、詐欺案27件32人、毒品案件1件1人、詐欺等各類通緝犯21件21人及其他各類刑案11件13人。（翻攝照片）

楊梅警分局雷霆除暴專案告發重大交通違規案44件，另查獲公共危險罪2件2人（酒後駕車）、毒品及詐欺、通緝等案共5件5人。（翻攝照片）

平鎮警分局雷霆除暴專案查獲家庭暴力防治法通緝案1件1人、槍砲彈藥刀械管制條例通緝案1件1人、毒品通緝案2件2人、公共危險案4件4人及詐欺案2件2人d。（翻攝照片）

大溪警分局持續執行雷霆除暴專案以維護轄區治安、打擊犯罪，昨（3)日19時至23時動員警力針對轄內特定營業場所、汽車旅館、釣蝦場及其他易滋事場所實施密集性掃盪臨檢，並同步執行掃黑行動及保護兒少專案，以及在各重要路口實施路檢取締酒後駕車及噪音車輛，本次執行威力掃蕩查獲總計查獲各類刑案績效5件5人、槍砲彈藥犯罪1件1人、毒品犯罪1件1人、竊盜案2件2人、詐欺案1件1人，成效良好。（翻攝照片）

龍潭警分局雷霆除暴專案及交通大執法，警方將行經攔檢點的高噪音車輛逐一攔停，交由環保、監理機關量測檢查，當日執行聯合稽查汽、機車22輛，取締檢測不合格之10輛噪音車輛，展現龍潭警方執法力度與強度。（翻攝照片）

桃園市打擊犯罪雷霆除暴專案持續不斷，警方大動作臨檢，包含中壢、平鎮、楊梅、大園、大溪、龍潭等分局，出動掃蕩，宣示警方打擊犯罪決心。

其中中壢分局於3日21時至4日1時持續執行「雷霆除暴專案」，以102名的大批警力進行全區域優勢部署，對轄內31處易生危害處所如KTV、網咖、酒店、旅館、養生館等進行臨檢，更對7條幹道及6條聯外道路佈下13處路檢點及22組的線上巡邏網，對轄內進行全面掃蕩。

其中3日10時許在中壢區莊敬路一間汽車保修廠老闆正在調度客人送修的車輛時，一名31歲彭男竟然趁車子臨停在路邊之際，跑上車將車偷走，保修廠老闆看到車被開走當場傻眼，立即撥打110報警。

中壢分局自強派出所同仁接獲報案後立即通報攔截圍捕，自強所長黃智勇也迅速指揮同仁調閱監視器並率領警員謝峻傑、黃茂睿、郭旻叡循彭男逃逸的方向桃園區趕去，桃園分局同仁更是鷹眼，在接獲通報後，中路派出所警員陳柏宏根據勤務指揮中心不斷更新的資訊，研判彭嫌可能的逃逸方向，順利在桃園區廈門街發現犯嫌駕駛的車輛，立刻通報警網前往攔停，僅花30分鐘就破案，警方同時還發現彭嫌身上有濃濃的酒味，經測試酒測值竟高達0.54，全案訊後依竊盜及公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局分局長徐坤隆表示，偵查隊緝毒小隊2日在中壢區溪洲三街查獲30歲何姓男子持有大麻分裝數十包、大麻毒郵票及大麻菸彈等二級毒品，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦；另其他專案查緝組也查獲家庭暴力防治法通緝案1件1人、槍砲彈藥刀械管制條例通緝案1件1人、毒品通緝案2件2人、公共危險案4件4人及詐欺案2件2人，警方將持續掃蕩不法，宣示警方維護社會治安、打擊犯罪之決心。

除此之外，平鎮警方也執行「靜桃計畫」執法專案，總共攔查到17輛改裝機車，其中有9輛經環保局人員當場測定噪音超標，當場開罰，警方與環保人員將持續強力執行稽查取締勤務，以維護民眾生活品質與環境安寧。

楊梅分局5月3日持續執行「雷霆除暴專案行動」，並由分局長張仁傑親自帶隊，再次就轄區內「高風險涉毒或聲色場所」、「青少年易聚集滋事」、「幫派分子經營行業」及「幫派組合經常活動處所」等治安顧慮場所與交通要點，分別以優勢警力進行臨檢盤查及路檢攔查。本日專案告發重大交通違規案44件，另查獲公共危險罪2件2人（酒後駕車）、毒品及詐欺、通緝等案共5件5人。

大園分局分局長王智民表示，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止各類犯罪發生，以強化民眾對警察維護治安的信心，自執行第二階段「雷霆除暴專案」迄今透過強力掃蕩、查緝，共查獲恐嚇案件2件2人、竊盜案件1件1人、詐欺案27件32人、毒品案件1件1人、詐欺等各類通緝犯21件21人及其他各類刑案11件13人，有效壓制犯罪氣焰，不讓幫派滋擾社會秩序。

龍潭分局「雷霆除暴專案」動員優勢警力，針對轄區內的治安顧慮場所進行嚴密臨檢，共計查獲詐欺案、通緝及公共危險等多起違法行為。另交通大執法，警方將行經攔檢點的高噪音車輛逐一攔停，交由環保、監理機關量測檢查，當日執行聯合稽查汽、機車22輛，取締檢測不合格之10輛噪音車輛，展現龍潭警方執法力度與強度。

大溪警分局持續執行雷霆除暴專案以維護轄區治安、打擊犯罪，昨日19時至23時動員警力針對轄內特定營業場所、汽車旅館、釣蝦場及其他易滋事場所實施密集性掃盪臨檢，並同步執行掃黑行動及保護兒少專案，以及在各重要路口實施路檢取締酒後駕車及噪音車輛，本次執行威力掃蕩查獲總計查獲各類刑案績效5件5人、槍砲彈藥犯罪1件1人、毒品犯罪1件1人、竊盜案2件2人、詐欺案1件1人，成效良好。