苗栗家扶中心在地深耕54年，目前共扶助912戶、1668名兒少，其中包括了單親家庭、隔代教養家庭，當中更不乏有身心障礙家庭。家扶中心在母親節前夕，4日在頭份市尚順君樂飯店表揚這些逆風飛翔、不畏艱難的家長們，感謝他們對家庭的付出，肯定他們的努力，也帶給其他家庭更多的激勵，讓愛轉動、傳承下去。

對於苗栗家扶服務的家庭來說，親子出遊的費用是一個沉重的負擔，很難有機會可以全家出遊，今年母親節表揚活動在「尚順君樂飯店」舉辦，同時結合「尚順育樂世界」、「皇家汗蒸幕-頭份尚順」兩項活動，除透過親子共遊的形式提供親子正向的互動經驗，也讓勞苦功高的媽媽們有機會可以享受專業的按摩服務，消除一整年來的辛勞。

宋家是居住在偏鄉山區的原住民家庭，宋家人口眾多共有12人同住，家中僅宋家媽媽及姊妹為工作人口，其餘皆為長者或年幼的小孩，宋家媽媽除須照顧自己的2位小孩外，也需協助負擔4位外甥的生活及教育費用，即使如此宋家媽媽也未曾有過怨言，縱使生活再困苦也仍咬牙苦撐，只為讓孩子們能夠健健康康的長大，因此期待透過此次母親節表揚活動讓宋家媽媽能夠好好放鬆，照顧自己，繼續陪伴家人面對未來的生活。

62歲的阿屘阿嬤學歷不高，僅能從事農務工作，二名幼孫因父入獄母離家，只好由阿屘阿嬤與阿公協助照顧。當時阿公患有心臟病，而孫女患有先天性心臟中隔缺損，家中二名心臟患者讓阿屘阿嬤在生活照顧上更加辛苦，因不忍年幼的孫女受心臟病之苦而積極協助治療終經手術後身體恢復健康。然不幸的是阿公在111年3月驟逝，阿屘阿嬤在悲慟打擊下仍是告訴自己不能倒下，為了二幼孫，要堅強下去，靠在農場做採小番茄的農務零工收入來維持祖孫生計，也會在中秋前夕到餅店做月餅短工來貼補家用。阿嬤每天一大早要外出工作，也要接送二幼孫上下學，生病時則帶至遠距的醫院就醫，全心全意照顧呵護，盼二幼孫能平安健康長大，阿屘阿嬤兼母職的付出精神令人敬佩值給予鼓勵。

宋家媽媽、阿屘阿嬤是苗栗家扶中心扶助家庭的縮影，這些家長們在面對生活中的困難與挑戰時都願意扛起責任，成為孩子們生命中的守護者、堅定的靠山。